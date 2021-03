Il “green pass” è realtà, ma non chiamatelo passaporto perché è “solo” un certificato. La Commissione europea lo ha presentato oggi a Bruxelles, sottolineando in effetti - in modo da non creare fraintendimenti - la vera natura del tanto discusso documento.

“Green pass”, “Pass COVID”, ma di cosa stiamo parlando?

Stiamo parlando di un certificato, e quindi non di un vero e proprio passaporto. Si tratta di uno strumento pensato e presentato dalla Commissione europea - oggi è stata in realtà presentata la proposta legislativa di creare per l’appunto tale certificato - con lo scopo di facilitare la libera circolazione sicura all’interno dell’UE. Detta in altre parole: l’idea è di sostenere il turismo, fornendo allo stesso delle basi più sicure nel pieno dell’emergenza pandemica.

Oggi a Bruxelles come è stato presentato tale progetto?

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi ha spiegato: «Con il certificato verde l’obiettivo è ripristinare la circolazione in modo sicuro, responsabile e che dia fiducia a tutti». Perché l’obiettivo ultimo è quello di «tornare a riaprire». A riaprire confini e prospettive. È stato presentato come lo strumento potenzialmente simbolo di una svolta, all’interno però di una strategia più complessa e a più ampio respiro. Il commissario UE per la Giustizia, Didier Reynders, ha citato l’aspetto del turismo e degli spostamenti dei cittadini europei, ma ha anche aggiunto un ulteriore scopo: «Evitare divisioni e blocchi» tra i Paesi dell’UE. Insomma, è stato presentato come uno strumento comune di libertà. La proposta non è comunque operativa e potrebbe ancora essere modificata. La Commissione ha chiarito che, se l’obiettivo è avere a disposizione il pass per l’estate, «la proposta dovrà essere adottata rapidamente dal Parlamento europeo come dal Consiglio».

La Svizzera è coinvolta nel progetto?

Sì, la proposta riguarda gli Stati membri dell’UE e dello spazio Schengen. Il documento sarà quindi valido anche in Svizzera - oltre che in Norvegia, Islanda e Liechtenstein -. Berna potrà quindi partecipare alle discussioni sulla sua elaborazione definitiva. I dettagli verranno comunque presentati nel quadro del Coreper, quando torneranno sicuramente a emergere alcune problematiche di varia natura, che potrebbero ritardare la reale concretizzazione del progetto.

Quali informazioni figureranno all’interno del pass?

Il documento coprirà tre tipi di certificati, ovvero quelli di vaccinazione, quelli di test e quelli per persone guarite dalla COVID-19. Reynders: «Per evitare ogni forma di discriminazione, il pass offre tre alternative per tornare a viaggiare: dimostrare l’avvenuta vaccinazione, la negatività a un test o la guarigione dalla COVID». Lo stesso commissario ha poi indicato che il certificato «non costituirà un prerequisito per la libera circolazione». Gli Stati rimangono quindi responsabili delle proprie scelte in termini di restrizioni di salute pubblica per i viaggiatori. Ma quando accettano la prova della vaccinazione nell’ottica di garantire delle deroghe a tali restrizioni - basti pensare a test e quarantene -, dovranno farlo anche rispetto ai certificati emessi nel quadro del “green pass”. Uno Stato che vorrà continuare a imporre test e quarantene, dovrà notificarlo all’UE, giustificando la sua decisione.

Quando verrà reso disponibile? E in quale formato?

Sarà gratuito, sia in formato cartaceo sia in formato digitale. Conterrà un codice QR, la cui funzione sarà quella di garantirne la sicurezza e l’autenticità. Il certificato dovrebbe essere disponibile a partire da giugno (è l’obiettivo dichiarato). Resterà in vigore fino a quando l’OMS non dichiarerà conclusa l’emergenza sanitaria.

Ci sono Paesi che si stanno comunque muovendo in modo indipendente?

Sì, basti pensare all’Austria. «Non vogliamo attendere l’UE», ha tuonato il cancelliere Sebastian Kurz. Il via al proprio pass verrà dato già in aprile. Magari sfruttando l’esempio del solito Israele, il cui pass è già realtà.

