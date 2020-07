Primo comizio shock per il rapper Kanye West a Charleston, nella Carolina del sud, dopo l’annuncio a sorpresa della sua candidatura alla presidenza della Casa Bianca.

Una candidatura, secondo quanto scrive Sky News, che in molti sospettano essere solo una trovata pubblicitaria per vendere album e merchandising.

West ha pianto raccontando di essere nato solo per la forza di volontà della madre, che suo padre voleva far abortire. Il rapper, che indossava un giubbotto antiproiettile e con «2020» rasato in testa, ha lasciato la folla di ammiratori sulle note di un coro gospel.