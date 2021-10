Le stime segnalano il maggiore incremento nella fascia di età dei bambini fra i 7 e gli 11 anni, per i quali le autorità medico-sanitarie dell’isola non raccomandano per ora i vaccini; e fra cui comunque i casi asintomatici o non gravi restano dominanti. Nella suddivisione fra le 4 nazioni del Regno, il Galles fa registrare il tasso di casi più alto (uno ogni 45 abitanti), seguito dall’Inghilterra (uno ogni 55, contro uno ogni 50 del picco di gennaio) e dalla Scozia (in testa nelle settimane scorse dopo aver riaperto per prima le scuole, ma ridiscesa ora a uno ogni 90). Il dato migliore resta invece quello dell’Irlanda del Nord (uno ogni 130), dove tuttavia suscita polemiche la decisione del governo locale di Belfast (autonomo da Londra sull’emergenza pandemia al pari di quelli di Edimburgo o di Cardiff, in forza dei poteri della devolution) di annunciare oggi stesso un ulteriore allentamento dei controlli precauzionali per discoteche e locali notturni.