È polemica negli Stati Uniti per il video manipolato postato su Twitter dal deputato repubblicano Paul Gosar in cui lo si vede uccidere la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez e puntare due spade contro il presidente Joe Biden.

«Così, mentre io ero in viaggio per Glasgow, un membro orrendo (del parlamento) con cui lavoro e che ha raccolto fondi per gruppi neonazisti ha condiviso un video di fantasia di lui che mi uccide. E non subirà alcuna conseguenza perché il leader dei repubblicani (alla Camera, ndr) tifa per lui giustificandolo», twitta la star progressista, conosciuta anche con l’acronimo AOC.