I piani del secondogenito di Carlo e Diana sono ancora incerti - la notizia ha raggiunto i Sussex nella notte della California - ma per i media non ci sono dubbi: «Era molto vicino al nonno. Sarà lì, non importa quanto difficili siano le relazioni con gli altri Windsor», ha raccontato una fonte reale al New York Post, evocando la frattura creata dai due ribelli ‘fuggiti’ in America e culminata nell’intervista shock a Oprah Winfrey, quando Meghan ha accusato di razzismo la famiglia del marito.

Nessuna reazione ufficiale è ancora arrivata da parte della coppia. «Farà il possibile per andare, soprattutto per star vicino alla nonna in questo terribili giorni», ha anticipato però un’altra fonte reale al Daily Mail. Quanto a Meghan, si aspetterebbe il parere del medico: anche senza il Covid, un volo di 12 ore da Los Angeles a Londra potrebbe essere controindicato per la duchessa che aspetta una bambina la prossima estate.

Logistica a parte, la scomparsa di Filippo è tornata a evidenziare la faglia nei rapporti. Sempre più aperto sui traumi mentali di cui ha sofferto dopo la morte della madre, Harry soffre di sensi di colpa per aver abbandonato la famiglia in cui è cresciuto? I Sussex hanno lasciato Londra nel marzo 2020 ma il duca sarebbe dovuto tornare a fine giugno per le celebrazioni ufficiali del 95esimo compleanno della nonna (la cerimonia nota come ‘Trooping the Colour’), i cento anni del nonno o in luglio, quando una statua di Diana sarà inaugurata a Kensington Palace: un progetto sostenuto da lui e dal fratello William.

La Fox, che con Meghan ha sempre avuto il dente avvelenato, ha raccolto la palla al balzo attribuendo alle dichiarazioni dei due con la Winfrey l’aggravamento di Filippo. «Dicono che fosse andato su tutte le furie», ha insinuato il conduttore di Fox and Friends Brian Kilmeade, collegando la scomparsa del 99enne marito della regina all’intervista: «Stava cercando di riprendersi e gli è arrivata in testa questa tegola».

In realtà, stando a quello che ha ripetutamente detto Harry, le relazioni con il patriarca della Royal Family non si erano mai guastate: Filippo, tra i primi membri della famiglia a dare il benvenuto al piccolo Archie, anche nel dopo Megxit aveva spesso parlato su Zoom con il nipote e la moglie. I quali avevano posto una condizione all’intervista con Oprah: se la salute del principe si fosse aggravata, la Cbs non avrebbe dovuto mandarla in onda.

Il messaggio della coppia

«Grazie per la tua dedizione... Mancherai molto». Il principe Harry, assieme alla moglie Meghan Markle, ha dedicato questo tributo al nonno Filippo, pubblicando il messaggio sulla home page del sito di Archwell, l’organizzazione senza fini di lucro fondata dai due. Il messaggio, pubblicato in bianco su uno sfondo grigio, è completato dal tradizionale necrologio inglese «In loving memory of His Royal Highness, The Duke of Edinburgh 1921-2021».

