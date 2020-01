L’abbonamento annuale per il trasporto pubblico per 365 euro, ovvero a un euro al giorno, è già realtà a Vienna.

Il nuovo governo popolari-verdi intende ora estenderlo a tutta l’Austria. Si chiamerà «1-2-3-Karte» e si tratta di un abbonamento su misura: viaggiare in una regione austriaca costerà un euro, in due regioni due euro e in tutto il territori nazionale si potrà circolare a 3 euro al giorno.