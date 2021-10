La Russia è pronta a lanciare un’attrice e un regista nello spazio nel tentativo di battere gli Stati Uniti nella gara per il primo film girato in orbita. Se avrà successo, l’equipaggio russo batterà un analogo progetto di Hollywood annunciato all’inizio di quest’anno dalla star di «Mission Impossible» Tom Cruise insieme alla NASA e alla SpaceX di Elon Musk.

L’attrice Yulia Peresild, 37 anni, e il regista Klim Shipenko, 38 anni, dovrebbero decollare oggi dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan. Guidati dal cosmonauta Anton Shkaplerov, viaggeranno in una navicella Soyuz MS-19 per una missione di 12 giorni presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per girare scene per «The Challenge» (la Sfida).