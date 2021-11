Non è un paese per Airbnb. Da anni Saint-Malo, situata nel nord-ovest della Francia, sta lottando per una regolamentazione degli affitti turistici, soprattutto quelli a breve termine. Negli ultimi mesi la cittadina è passata dalla teoria ai fatti, divenendo rapidamente il borgo dalle leggi più restrittive nel Paese. Ma perché combattere questa forma di turismo? È presto detto: la proliferazione di servizi quali Airbnb, Booking, Expedia sta mettendo in grave difficoltà residenti e negozianti, che vedono il costo degli affitti aumentare a dismisura. Per i proprietari, il calcolo è semplice: perché creare contratti d’affitto a lungo termine, quando si può guadagnare in una settimana quanto solitamente raccolto in un mese? Un’equazione che si è rapidamente trasformata in un vero e proprio business, con apposite società immobiliari e ricchi investitori che stanno concentrando nelle proprie mani un numero sempre maggiore di proprietà.

Campione francese (con 639 notti prenotate ogni 100 abitanti) degli affitti a breve termine, Saint-Malo ha voluto dire «basta». Tra maggio e luglio il comune ha imposto una quota massima di locazioni da dedicare a questa tipologia di turismo: 12,5% per il centro città, non più dell’1% per gli altri quartieri.

Ma i «malouins» non sono gli unici a soffrire di questo male immobiliare, anzi: in tutto il mondo si stanno prendendo severe misure per limitare questa e altre problematiche legate a piattaforme come Airbnb. Con Claudio Visentin, che presso l’USI insegna Storia del turismo, abbiamo discusso di questo fenomeno.

Leggerezza digitale e problemi reali

«Diverse città importanti stanno attuando delle restrizioni massicce», afferma l’esperto. A fare da guida, un mostro sacro del turismo di massa: Barcellona. «Parliamo di una vera e propria città simbolo dell’esplosione turistica, un fenomeno sviluppatosi con l’arrivo delle Olimpiadi (tenutesi nel capoluogo catalano nel 1992, ndr). Eppure è proprio qui che, con la creazione di un’apposita giunta turistica, si sono cominciate ad attuare delle restrizioni ad Airbnb». E altrettanto, storicamente, ha fatto New York. «Le ultime arrivate sono Berlino e Vienna», ci racconta Visentin. «Nel loro caso gli interventi sono stati particolarmente marcati: le nuove norme hanno causato un crollo dell’offerta che ha toccato valori anche dell’80%».

Ma quali sono le ragioni di questa crociata? «Come sempre nel mondo del digitale, non dobbiamo farci ingannare dalla leggerezza apparente della rete: Airbnb cambia la politica abitativa. Parliamo di un mezzo virtuale capace di influire pesantemente sulla realtà. Una grossa conseguenza è quella fiscale: i Governi vorrebbero percepire le tasse di soggiorno e sul reddito provenienti da queste attività, ma Airbnb si è rivelato uno strumento molto efficace per l’elusione di queste imposte. Piattaforme di questo tipo, se hanno sedi nel nostro Paese, sono solo di tipo collaterale. Far pagare le tasse ad esse e, aspetto ancora più importante, ai proprietari degli immobili, diventa molto difficile».

Il già citato aumento dei costi di locazione è altra fonte di conflitto tra città e servizio online: «Questo tipo di turismo, se non controllato, può provare una distorsione del mercato degli affitti. Per le persone che vivono nella zona diventa spesso impossibile trovare un’altra abitazione. Per questo si è cercato di porre un limite agli appartamenti che possono essere affittati su Airbnb».

Siccome Airbnb ‘‘si vende’’ in rete tramite fotografie, per gli arredamenti si cercano sempre più scenari che potremmo definire ‘‘instagrammabili’’

Conformazione d’interni

Ma non parliamo solo di economia: la popolarità di questo tipo di piattaforma turistica ha causato una vera e propria rivoluzione nei gusti sugli interni: «Siccome Airbnb ‘‘si vende’’ in rete tramite fotografie, per gli arredamenti si cercano sempre più scenari che potremmo definire ‘‘instagrammabili’’», spiega il docente dell’USI. «Le case vengono arredate appositamente per rendere bene sui social, per l’apparenza. Si utilizzano così mobili standard, quasi sempre IKEA. La conseguenza è che in tutto il mondo, in Paesi così diversi, gli appartamenti su Airbnb finiscono per assomigliarsi tutti fra loro perché rispondono alla stessa logica. Parliamo di un vero e proprio appiattimento del gusto».

Una legge per tutti

Pandemia e regolamentazioni hanno sferrato un duro colpo alla piattaforma di prenotazione: «Le aziende low cost hanno in generale sofferto maggiormente l’arrivo della COVID-19, ma benché non si sia ancora tornati ai picchi del 2019, la macchina si sta rimettendo in moto». Insomma, Airbnb sembra perfettamente in grado di adattarsi al nuovo contesto, «ed è giusto che sia così: le regole devono valere per tutti. Finora ha goduto di una serie di vantaggi non concessa ai concorrenti. Penso ad esempio a quelli fiscali con la già citata delocalizzazione delle sedi, o a quelli legali, con la tendenza a smarcarsi a livello di responsabilità grazie all’identificazione nel ruolo di ‘‘semplice intermediario’’ tra domanda e offerta. Ma il sistema virtuale creato da Airbnb, come dicevamo, ha delle conseguenze reali. Per questo è necessario fare passi in più nelle regolamentazioni e nel coinvolgimento istituzionale».

Si tratta in sostanza di portare un po’ di ordine nel settore turistico e immobiliare: «Il problema è più grande di Airbnb, riguarda la natura stessa di queste multinazionali e della rete». Giusto dunque agire: «Fa nulla se all’inizio l’efficacia di queste misure è limitata, ora è importante dimostrare che non c’è un Far West».

E in Ticino?

Nel nostro Cantone alcuni passi in questa direzione sono già stati intrapresi. In marzo il Gran Consiglio ha infatti dato il proprio via libera alla «revisione Airbnb» della legge turistica ticinese, con la regolamentazione delle modalità di incasso della tassa di soggiorno e di quella di promozione.

«Il settore andava regolamentato non tanto nell’ottica di ottenere più tasse turistiche, ma per garantire una concorrenza leale, così come gli standard di sicurezza e qualità», aveva affermato allora il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta. «Chi offre un alloggio ai turisti deve essere registrato e in regola con le tasse turistiche».

