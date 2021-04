«Ora possiamo dire che è chiaro che c’è un legame con il vaccino. Cosa causi questa reazione, tuttavia, non lo sappiamo ancora». Il capo della strategia dei vaccini dell’Agenzia europea dei farmaci (EMA) Marco Cavaleri ha confermato in un’intervista rilasciata al quotidiano italiano «Il Messaggero» l’esistenza di un «legame» tra il vaccino di AstraZeneca e i casi di trombosi osservati dopo la sua somministrazione. «Nelle prossime ore diremo che c’è un legame, ma dobbiamo ancora capire come avviene», ha rilevato Cavaleri.