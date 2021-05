Più in generale dal sondaggio emerge che solo il 9% degli intervistati che non aveva ancora fatto il vaccino si è detto disposto a farlo, un dato che potrebbe indicare l’arrivo di un «punto di saturazione» della campagna, durante la quale quasi tutti i più «desiderosi» di immunizzarsi lo hanno effettivamente fatto, mentre rimangono le sacche di scettici.

«Siamo in una nuova fase della domanda vaccinale, nella quale - afferma al New York Times Mollyann Brodie, responsabile del rapporto - ci sarà bisogno di una serie di singole strategie per aumentarla. Le persone ancora da vaccinare hanno barriere logistiche, carenze informative, e molti di loro non sanno neanche di poter fare il vaccino».