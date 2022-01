Il mese di gennaio sarà «difficile negli ospedali francesi» per l’epidemia di COVID-19 e le «altre patologie». Lo ha detto questa mattina ai microfoni di France Inter il ministro della Salute francese, Olivier Véran, che per il momento non ravvisa «rallentamenti» nell’ondata della variante Omicron. «Il rischio che corriamo - ha detto - è quello di una saturazione degli ospedali, dei letti per i ricoveri tradizionali. Omicron è meno pericolosa e provoca meno aggravamenti respiratori acuti, la necessità di letti di rianimazione è meno importante rispetto alle varianti precedenti», ma può provocare «necessità di ossigeno per 3, 4 giorni e ci aspettiamo quindi un afflusso di malati nei letti per i ricoveri» destinati alle altre malattie.

«L’influenza - ha aggiunto Véran - è cominciata, ci sono le gastroenteriti. Le altre patologie, le altre persone che hanno malattie croniche hanno bisogno di essere curate. Su 400.000 letti di medicina che ci sono oggi nei nostri ospedali, 20.000 sono già occupati da pazienti COVID ancora prima dell’impatto dell’ondata Omicron. Avremo un mese di gennaio difficile negli ospedali, il personale è al lavoro e non ha preso neppure vacanze».

Véran ha ribadito che Omicron «è forse, ripeto forse, siamo sempre nel ‘‘forse’’, l’ultima ondata» della pandemia. Visto il tasso di contagi nel nostro Paese e altrove nel pianeta, è probabile che abbiamo acquisito una forma di immunità, o attraverso la vaccinazione, o tramite l’infezione, o grazie a entrambe».

Il rientro a scuola

Scuole riaperte oggi in Francia per un rientro dopo le vacanze all’insegna dell’incertezza per l’impatto senza precedenti sui contagi della variante Omicron. I rischi principali, oltre ad un’ulteriore diffusione del virus (negli ultimi giorni i contagiati sono stati oltre 200.000 ogni 24 ore) sono la chiusura delle classi e il rischio di contagio per gli insegnanti, con conseguente assenteismo di massa.

Sul piano del protocollo sanitario, non ci sono grandi cambiamenti, a parte le regole per le scuole elementari: il ministro dell’Educazione nazionale, Jean-Michel Blanquer, ha deciso il rafforzamento del «contact tracing» per i bambini, con l’obbligo di sottoporre gli studenti più giovani a 3 tamponi in 4 giorni dopo l’individuazione di un caso di positività nella loro classe. Il rientro sui banchi «avverrà su presentazione di un risultato negativo», ha precisato il ministro.

Il governo francese, di fronte alle preoccupazioni dei sindacati e del personale, ha respinto l’appello giunto da più parti per il rinvio di una settimana della riapertura dopo le vacanze di Natale.

