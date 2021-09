«Questa intrusione, che abbiamo chiamato Forcedentry, prende di mira la libreria di rendering delle immagini di Apple e ha funzionato contro i dispositivi Apple iOS, MacOS e WatchOS», i sistemi operativi di telefoni cellulari, computer e smartwatch a marchio Apple. «Dopo aver identificato questo difetto (...), Apple ha rapidamente sviluppato e distribuito una patch in iOS 14.8 per proteggere i nostri utenti», ha affermato Ivan Krstic, direttore dei sistemi di sicurezza di Apple, in risposta a una richiesta dell’AFP. L’aggiornamento 14.8 «fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti», comunica Apple.

Il gruppo californiano ha elogiato Citizen Lab per il suo lavoro e ha sottolineato che questo tipo di attacchi «ultra sofisticati» «costano milioni di dollari, non durano a lungo e sono usati per prendere di mira persone specifiche». Pertanto, «non sono una minaccia per la stragrande maggioranza dei nostri utenti», ha affermato Ivan Krstic. «Ma continuiamo a lavorare instancabilmente per difendere tutti i nostri clienti».