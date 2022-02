«Un’invasione della Russia su vasta scala in Ucraina sarà la fine dell’ordine mondiale come lo conosciamo oggi». Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, alla riunione dell’Assemblea generale dell’Onu. Il presidente russo Vladimir Putin «sta sfidando la capacità delle Nazioni Unite di mantenere la pace e sicurezza e mostrare che è debole», ha proseguito.

«Il nostro mondo sta affrontando un momento di pericolo. Speravo davvero che non arrivasse», ha affermato dal canto suo il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres alla riunione dell’Assemblea generale sull’Ucraina. «È tempo di moderazione, ragione e de-escalation. Non possiamo e non intendiamo rinunciare alla ricerca di una soluzione pacifica - ha aggiunto. L’ONU sostiene pienamente la sovranità, l’indipendenza politica e l’integrità territoriale dell’Ucraina, entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti».

L’ambasciatore russo all’ONU, Vassily Nebenzia, sempre alla riunione dell’Assemblea generale, ha attaccato Guterres per la sua condanna delle azioni unilaterali di Putin. «Il nostro rammarico è che il segretario generale abbia rilasciato dichiarazioni non in linea con il suo mandato», ha affermato.

In caso di conflitto tra Russia e Ucraina ci potrebbero essere cinque milioni di profughi, ha detto dal canto suo l’ambasciatrice statunitense all’ONU Linda Thomas-Greenfield. «Se la Russia continua su questa via, potrebbe, secondo le nostre stime, creare una nuova crisi di rifugiati, una delle più importanti con il quale il mondo dovrà confrontarsi, con un numero di profughi che potrebbe raggiungere i cinque milioni in caso di guerra voluta dalla Russia e della sua pressione sulla vicina Ucraina», ha affermato la diplomatica.

