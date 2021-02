Un marinaio lituano caduto da una nave in pieno Oceano Pacifico è riuscito a sopravvivere per circa 14 ore aggrappato ad una boa da pesca vagante.

Il 52.enne Vidam Perevertilov - ha raccontato il figlio al sito di notizie Stuff, riporta la Bbc - è il capo dei tecnici della nave cargo Silver Supporter ed è precipitato in mare, forse a causa di uno svenimento, la mattina del 16 febbraio. Quel giorno la nave stava effettuando un viaggio di rifornimento tra il porto neozelandese di Tauranga e il territorio britannico di Pitcairn.

Perevertilov è rimasto in balia delle onde, senza giubbotto di salvataggio, per ben 14 ore ed è sopravvissuto solo grazie ad una vecchia boa da pesca che ha visto all’orizzonte ed ha raggiunto a nuoto. Per circa 6 ore nessuno sulla nave si è accorto della sua assenza.