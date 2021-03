Una persona è stata uccisa e almeno altre cinque ferite in un attacco con coltello a Vancouver. Gli investigatori non hanno dato dettagli sulle condizioni dei feriti o sul possibile movente del crimine. Un portavoce della polizia ha definito l’attacco assolutamente scioccante. Secondo un testimone oculare, l’autore ha accoltellato indiscriminatamente le persone.

I soccorritori hanno inizialmente parlato di sei feriti. Più tardi, Frank Chang del Vancouver Criminal Investigation Department ha detto che uno di loro era morto. Le identità delle vittime non sono ancora note in questo momento. «Questo è uno shock per tutti, compresi gli stessi agenti di polizia», ha commentato Chang.