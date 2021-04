Un morto e un paziente grave dopo il vaccino J&J

Un morto e una persona in condizioni critiche negli USA dopo aver ricevuto il vaccino di Johnson & Johnson. Lo affermano le autorità sanitarie statunitensi illustrando il perché hanno consigliato una pausa nella somministrazione dopo aver riscontrato sei episodi con problemi. I casi osservati sono «estremamente rari» ma «la sicurezza del vaccino contro la COVID-19 è una priorità per il governo federale». Lo affermano i Centers for Disease Control and Prevention (CDC, l’agenzia federale degli Stati Uniti di controllo sulla sanità) e la Food and Drug Administration (FDA, l’agenzia federale statunitense per la sicurezza dei farmaci), sottolineando che la raccomandazione di una pausa nella somministrazione del siero di Johnson & Johnson è stata decisa in via precauzionale. La sospensione del vaccino sarà probabilmente una questione di giorni, affermano i CDC e la FDA. La consegna del vaccino in Europa è stata rinviata.