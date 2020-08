Intanto, la presidente della Fiavet, Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, Ivana Jelinic, ha dichiarato all’agenzia di stampa ANSA che «nessuno ha numeri e dati precisi, in Italia non esiste un monitoraggio preciso né rispetto agli arrivi e né rispetto alle partenze, nemmeno l’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo ndr) ha numeri aggiornati se non alla fine dell’anno. Possiamo fare una stima molto approssimativa e dire che in questo momento circa diecimila italiani sono all’estero per turismo. Si dividono principalmente tra Spagna e Grecia e a seguire in Croazia e a Malta (più piccola e raggiungibile sono in aereo)».