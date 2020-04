(Aggiornato alle 23.12) Un piano del valore complessivo da 1.000 miliardi sarà messo in campo dall’Unione europea per fare fronte alla crisi economica conseguente all’emergenza coronavirus. Lo ha detto il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire precisando che si tratterà di «strumenti finanziari innovativi» e che «tutte le opzioni restano aperte». Bruno Le Maire, ha twittato: «Eccellente accordo fra ministri delle Finanze europei sulla risposta economica al Coronavirus: 500 miliardi di euro disponibili subito. Poi un fondo per il rilancio. L’Europa decide e si mostra all’altezza della gravità della crisi». Il pacchetto da 1.000 miliardi, ha spiegato Le Maire, si basa su quattro pilastri. Innanzitutto 240 miliardi del Mes. Poi i prestiti Bei per le imprese per 200 miliardi e il meccanismo per finanziare le Cig per 100 miliardi. Infine il piano per la ripresa che avrà un valore indicativo di circa 500 miliardi.

Per quest’ultimo, che avrà un oggetto specifico e sarà limitato nel tempo, restano da definire le modalità di finanziamento. Tutte le opzioni sono aperte e tra queste ci potrebbe essere un debito comune fatto attraverso emissioni di titoli da parte della Commissione Ue o altre formule innovative.

«Il solo requisito per accedere alla linea di credito del Mes sarà che gli Stati si impegnino a usarla per sostenere il finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata alla Covid-19»: è quanto si legge nelle conclusioni dell’Eurogruppo. «La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza. Dopo, gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il quadro di sorveglianza fiscale europeo, inclusa la flessibilità».

Entusiasmo dall’Italia, per Spagna e Olanda è «un buon accordo»

«L’Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà». È il tweet del commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Entusiasmo anche dal ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri, che ha commentato: «Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del Mes. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla». Gualtieri ha sottolineato che grazie all’iniziativa italiana l’agenda europea è cambiata e si è passati da un’unica proposta, il Mes con condizionalità leggere, «a un pacchetto di quattro proposte»: 200 miliardi dalla Bei, 100 miliardi del nuovo programma SURE e proposta italo-francese di un Fondo per la Ripresa finanziato da debito comune europeo. Il ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra sempre su Twitter ha scritto: «I giorni scorsi sono stati intensi, ma abbiamo raggiunto un buon risultato all’Eurogruppo. Abbiamo trovato un accordo sensato per i Paesi Bassi e per l’Europa, per far fronte alle conseguenza del coronavirus». E ha poi spiegato: «Il Mes può fornire aiuto finanziario ai Paesi senza condizioni per spese mediche. Sarà disponibile anche per sostegno economico, ma con condizioni. Questo è giusto e ragionevole». La ministra spagnola dell’Economia, Nadia Calvino, ha twittato: «All’Eurogruppo abbiamo raggiunto un buon accordo, con una tripla rete di sicurezza per lavoratori, imprese, e Stati nella lotta contro la Covid-19. Continueremo a lavorare a meccanismi di finanziamento comuni per la ripresa economica».

Salvini critico: «Olanda festeggia, sarà seconda Caporetto»

Non ha tardato ad arrivare l’attacco del leader leghista Matteo Salvini che su Facebook ha scritto: «Non ci sono gli Eurobond che voleva Conte ma c’è il MES, una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli. Dal 1989 ad oggi l’Italia ha versato all’Europa 140 miliardi, ora per averne a prestito 35 ci mettiamo nelle mani di un sistema di strozzinaggio legalizzato. Oltretutto, senza nessun passaggio in Parlamento, come più volte richiesto dalla Lega. Siamo fuori dalla legge, siamo alla dittatura nel nome del virus. Presenteremo mozione di sfiducia al ministro Gualtieri. P.S. Se il governo olandese festeggia, vuol dire che è una seconda Caporetto».

Proposte, resistenze e pressioni

Con gli occhi di tutta Europa puntati addosso, l’obiettivo dei ministri delle Finanze riuniti nell’ennesimo Eurogruppo dedicato alla risposta economica alla crisi da coronavirus è strappare un’intesa a tutti costi, anche imperfetta, pur di passare la palla il più in fretta possibile ai leader nel vertice europeo.

Non a caso nelle ore che precedono la riunione si moltiplica la pressione su quelli che ancora fanno resistenza: l’Olanda è la più determinata, irremovibile sui suoi ‘no’ al Mes (Meccanismo europeo di stabilità) alleggerito delle condizioni più rigide e a una qualunque forma di Eurobond.

Mentre il premier italiano Giuseppe Conte incita l’Ue: «Se non agguantiamo la possibilità di mettere nuova linfa nel progetto europeo, il rischio di un fallimento è reale».

«Siamo molto vicini ad un accordo, confido che questa volta saremo tutti all’altezza della situazione e dimostreremo il necessario spirito di compromesso, che è la base della nostra Unione», dice il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno a poche ore dall’avvio della riunione.

Il nuovo negoziato comincia con ore di ritardo, perché i ministri si attardano a discutere bilateralmente per accorciare le distanze che ancora li separano. Il telefono del ministro delle Finanze olandese è quello che squilla di più fino all’inizio della riunione.

I tentativi di portarlo su posizioni più aperte sono arrivati da ogni parte, soprattutto dal presidente dell’Eurogruppo, e dai ministri francese e tedesco. Sono loro tre che lavorano da due giorni senza sosta al compromesso. Ma l’olandese Wopke Hoekstra non è solo: il suo Parlamento ha approvato ben due risoluzioni che esortano il governo a non accettare gli Eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per l’utilizzo del Mes.

Il no dell’Olanda è incomprensibile per molti, e «irresponsabile» secondo l’ex presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Anche perché al momento il suo veto sul Mes, rimasto il solo, impedisce al resto della trattativa di proseguire.

Il Mes è la prima linea di difesa dai danni economici del coronavirus, e su questo sono tutti d’accordo. Anche perché è l’unico salva-Stati che l’Ue ha a disposizione, già funzionante.

Tutti, tranne l’Olanda, sono d’accordo ad alleggerire le condizioni da rispettare quando si chiederanno gli aiuti. Niente troika, niente riforme in cambio. Resta - necessariamente perché lo prevede il trattato che istituisce il Mes - il controllo su come vengono spesi gli aiuti e su quando vengono restituiti.

Ma l’Olanda chiede molto di più: qualora gli aiuti vadano a settori diversi da quello sanitario, il Governo che li ha chiesti deve assicurare il rispetto del Patto di Stabilità, con riforme strutturali che riducano deficit e debito.

L’Olanda è categorica anche sugli Eurobond, l’altra questione che tiene in ostaggio l’intesa. Non è la sola, perché anche Austria e Finlandia sono contrarie. E soprattutto non li vuole nemmeno la Germania. «Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli eurobond», ha detto Angela Merkel. Che però è favorevole a dare prova di solidarietà: «Ho parlato con Giuseppe Conte e siamo d’accordo sul fatto che serve con urgenza solidarietà in Europa in una delle ore più difficili, se non la più difficile. E la Germania è pronta per la solidarietà».

La Francia è infatti riuscita a convincere Berlino ad appoggiare la sua proposta di creare un nuovo fondo di solidarietà, o di ripresa, che sia Parigi che Roma vedono come il modo per aprire la pista agli Eurobond.

Per i Paesi del Sud dovrebbe essere alimentato a partire da titoli comuni emessi sulla base di garanzie europee. Per la Germania potrebbe essere più accettabile coinvolgere invece il bilancio Ue, ma sono dettagli in cui l’Eurogruppo non si addentrerà, lasciando decidere ai leader quanto rivoluzionario, e potente, dovrà essere il nuovo strumento.

