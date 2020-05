Le intenzioni di World against COVID-19 - descritta in una lettera firmata, tra gli altri, dal premier Giuseppe Conte, dal presidente Emmanuel Macron, e dalla cancelliera Angela Merkel - sono però molto buone, perché puntano a mettere insieme le forze di governi e aziende per trovare risorse, da aggiungere ai 380 milioni di euro già mobilitati da Bruxelles, per sostenere, oltre alla ricerca dei vaccini, anche diagnostica, e terapie.

Tra le organizzazioni partner dell’iniziativa, l’Oms, Bill & Melinda Gates Foundation, il Wellcome Trust, e l’Alleanza globale per i vaccini Gavi. E proprio nel pomeriggio c’è stata una telefonata tra il premier Conte ed il fondatore di Microsoft, impegnato con la sua fondazione nel sostegno alla ricerca per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus, in particolare quelle in corso presso l’Università di Oxford. Il premier italiano Conte e Bill Gates si sono impegnati per una forte cooperazione contro il virus. In particolare, Conte ha ribadito l’intenzione italiana di tenere ben in evidenza queste tematiche nell’agenda del G20 del 2021 e, dal canto suo Gates, ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto delle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini.