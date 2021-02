Nei prossimi anni, gli orologi atomici del mondo potrebbero aver bisogno di una regolata. La Terra, infatti, ha recentemente aumentato la velocità di rotazione sul proprio asse e nel 2020 ha spesso impiegato meno delle canoniche 24 ore (86.400 secondi) per completare un giro su se stessa. Quanto tempo in meno? Poco, secondo il sito Timeanddate, che si occupa proprio di informare sull’ora con la massima accuratezza. Parliamo, nel giorno più corto del 2020, il 19 luglio, di 1.4602 millisecondi in meno rispetto alle 24 ore. Ma tanto basta: accumulati, questi millisecondi possono, a lungo andare, portare a gravi sfasamenti con l’ora riportata sui nostri strumenti. La soluzione potrebbe essere dunque quella di far «saltare» un secondo agli orologi atomici, quando la rotazione terrestre avrà accumulato un tale distacco.

Prima i secondi bisognava aggiungerli

Ciò che colpisce è che, negli ultimi 50 anni, gli scienziati che si occupano di misurare il tempo avevano dovuto proporre più volte la soluzione contraria, cioè aggiungere un secondo (detto secondo intercalare). Questo perché il nostro pianeta andava rallentando, mettendoci più degli 86.400 secondi a compiere una rotazione. Dal 1972, tale misura si è resa necessaria ben 27 volte, a distanza di circa un anno e mezzo l’una dall’altra.

Il 2021 potrebbe essere un anno dai giorni ancora più brevi: secondo i calcoli dell’International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), gli orologi atomici accumuleranno, entro fine dicembre, circa 19 millisecondi di ritardo. Si pensi che negli ultimi decenni, invece, questi strumenti di misurazione finivano per correre più veloci, rispetto alla Terra, di qualche centinaio di millisecondi: un cambio di tendenza non indifferente.

Lo scioglimento dei ghiacci e l’influenza degli altri corpi celesti

Sono diverse le ragioni che dettano questi cambiamenti di velocità nella rotazione della Terra, ma tra queste v’è anche il cambiamento climatico. Intervistato da «Weather Channel», il dottor D.K. Aswal, direttore del laboratorio britannico per le unità di misura del Regno Unito (National Physical Laboratory), ha sottolineato che ad influire in maniera significativa è la distribuzione della massa sul nostro pianeta, e ciò che sta portando grandi cambiamenti in tal senso sarebbe proprio lo scioglimento dei ghiacci.

Da non dimenticare è poi la forte influenza dei campi gravitazionali degli altri corpi celesti, primi il Sole e la Luna, che possono modificare la velocità di rotazione della Terra.

Un 2020 da concludere in fretta

Che anche il nostro pianeta (e non solo i suoi abitanti) avesse fretta di concludere questo 2020? Così sembrano suggerire i dati riportati da Timeanddate, e il 2021 potrebbe passare ancora più velocemente.

