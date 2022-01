La casa farmaceutica statunitense Moderna ha iniziato la sperimentazione per un richiamo vaccinale specifico per combattere la variante Omicron. È quanto si legge in una nota del gruppo.Il primo partecipante alla sperimentazione, ha spiegato Moderna, ha ricevuto la dose. L’azienda promette di condividere i risultati e i dati con le autorità sanitarie per facilitare il compito di individuare le migliori strategie per i richiami contro il Covid 19.