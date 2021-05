Si sospetta che agenti del servizio di sicurezza bielorusso (KGB) fossero sull’aereo Ryanair dirottato dalle autorità della Bielorussia per arrestare un oppositore a bordo. Lo ha detto alla radio irlandese Newstalk il CEO della compagnia Michael O’Leary che ha denunciato un «sequestro di Stato» da parte di Minsk. «Sembra che l’intenzione delle autorità fosse quella di far uscire un giornalista e la persona che viaggiava con lui», ha spiegato. «Crediamo anche che all’aeroporto siano sbarcati agenti del KGB», ha aggiunto.

«Il Cremlino non ha informazioni che indichino che agenti dei servizi di sicurezza russi potessero trovarsi a bordo dell’aereo costretto ad atterrare a Minsk ieri e preferisce non rilasciare commenti a proposito»: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax. «Questa è l’ultima cosa che vorrei commentare. Non abbiamo informazioni del genere, su chi era lì e così via. Qui non c’è niente da commentare», ha detto Peskov.