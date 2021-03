Il tasso di mortalità durante la seconda ondata di COVID-19 in Europa, in particolare negli Stati occidentali più ricchi, è stato molto più basso di quello osservato nella prima, con oscillazioni che vanno da 10 volte meno in Francia, Belgio, Olanda e Danimarca, a 6-8 volte meno in Svizzera, Italia, Austria e Norvegia, fino al dimezzamento registrato negli Stati balcanici. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Chaos e condotta da Nick James e Peter Radchenko, dell’Università di Sydney, e da Max Menzies, dell’Università di Tsinghua.

I risultati indicano che, rispetto ai casi e alle morti riportati, nei ricchi Stati nordorientali degli USA e in quelli dell’Europa occidentale il tasso di mortalità è stato significativamente più basso, anche se con rilevanti eccezioni in Svezia e Germania. In Olanda, Belgio e Francia si è ridotto drasticamente tra la prima e la seconda ondata. «In Bielorussia invece il tasso di mortalità è aumentato durante la seconda ondata, mentre in Ucraina e Moldavia alla fine di novembre erano ancora alla prima ondata di contagi»; aggiunge Menzies.

Un cambiamento che secondo i ricercatori può avere diverse spiegazioni: una sottostima della conta dei casi della prima ondata in Europa, oppure nella prima ondata le vittime sono state soprattutto gli anziani, mentre nella seconda i più colpiti sono stati i giovani. A parte qualche eccezione, i tassi minori di mortalità si sono avuti nei Paesi con sistemi sanitari più equi e pubblici.

La differenza è stata meno marcata negli Usa, con l’eccezione di Stati come New York, New Jersey e Connecticut, molto colpiti nella prima ondata e che hanno avuto una mortalità nella seconda ondata simile a quella di molti Paesi europei occidentali. «Il nostro lavoro mostra un’evidente diminuzione della mortalità rispetto ai casi e decessi riportati. Il problema però è se il numero dei casi riportati nella prima ondata è vero», commenta Menzies. Probabilmente in futuro, conclude Radchenko, «con i dati più specifici di alcuni ospedali o regioni, dove il tracciamento era più affidabile, si potranno avere numeri migliori».

