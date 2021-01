(aggiornato alle 16:22) Una cordata nepalese ha raggiunto per la prima volta la vetta del K2, 8.611 metri, in Pakistan, durante la stagione invernale. Il team di 10 alpinisti è arrivato in cima nel pomeriggio. Lo ha comunicato dal campo base il capo spedizione, Chhang Dawa Sherpa.

È ora in corso la complessa fase di discesa, che avverrà in gran parte al buio: «È K2 ed è inverno, possono accadere ancora tante cose incerte, non si sa mai. Spero che tutti scendano alla base in sicurezza», ha aggiunto Chhang Dawa Sherpa.