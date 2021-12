Una nuova sentenza, stavolta dei giudici milanesi e che segna un punto a favore dei nonni materni, è arrivata sul caso di Eitan, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, in cui ha perso padre, madre, fratello e bisnonni, e conteso tra due rami familiari.

Dopo la decisione della Corte di Tel Aviv che lo ha fatto rientrare in Italia il 3 dicembre, riconoscendo il rapimento da parte del nonno, oggi il Tribunale per i minorenni di Milano ha affidato la tutela legale del piccolo ad un professionista, un avvocato di Monza, togliendola alla zia paterna. E ciò «nell’interesse» del bimbo, dato che lo scontro tra le due famiglie non sembra destinato a spegnersi.

È stato nominato, come ha spiegato il presidente del Tribunale per i minorenni Maria Carla Gatto, «come tutore» in «sostituzione della zia», Aya Biran, «un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine, mantenendo il bambino collocato presso la zia».

Il piccolo continuerà a vivere nella casa degli zii paterni a Travacò Siccomario (Pavia), da dove più di 3 mesi fa venne portato via, durante una visita, dal nonno Shmuel Peleg, che lo mise su un volo da Lugano con destinazione Israele. Nel frattempo, nella ‘guerra’ che non si placa gli zii sono finiti indagati per diffamazione e furto su denuncia della nonna materna Esther Cohen. E va avanti il procedimento distinto sull’adozione richiesta da entrambe le famiglie.

«L’elevatissima conflittualità - ha chiarito Gatto - manifestatasi successivamente all’iniziale nomina del tutore, ha reso necessaria l’individuazione di un soggetto terzo». Anche perché «la contesa parentale insorta indubbiamente contribuisce a complicare ogni scelta personale, relazionale, economica ed educativa che dovrà essere assunta nel prioritario interesse del bambino, già così drammaticamente segnato dai tragici vissuti personali». D’ora in poi sarà un avvocato a fare i suoi interessi, anche economici.

«Un primo raggio di luce a sei mesi dal terribile disastro», ha commentato da Tel Aviv la famiglia Peleg. Soddisfatti Sara Carsaniga e Paolo Polizzi, legali dei nonni materni, per «la rimozione di Aya Biran come tutore a favore di un terzo, come era stato richiesto fin dall’inizio», tanto che il procedimento è nato proprio da un loro reclamo contro la nomina decisa a fine maggio a Torino e confermata ad agosto da un giudice di Pavia.

Con «favore», però, come chiarito dagli avvocati Cristina Pagni e Grazia Cesaro, ha salutato il provvedimento anche la zia, perché «conferma la correttezza del suo operato nel suo incarico», «rigettando tutte le contestazioni avversarie in merito alla sua nomina, confermando il collocamento presso di lei». Avrà ora, precisano, «maggior possibilità di concentrarsi sulla cura dei bisogni affettivi del minore».

Per Eitan, ha messo nero su bianco il giudice Maria Stella Cogliandolo, è «necessario» che la funzione di tutela venga svolta «da una figura terza, estranea all’aspra conflittualità che si è aperta» nonostante «l’esplicito richiamo alla collaborazione» da parte del «giudice tutelare».

Sul fronte penale, la difesa di Peleg - destinatario di un mandato d’arresto e accusato, assieme al presunto complice Gabriel Alon Abutbul (bloccato a Cipro e in attesa di estradizione) e alla nonna, di sequestro, sottrazione di minore e appropriazione del passaporto del bimbo - potrebbe puntare a far valere il nuovo verdetto.

Ha sempre sostenuto che non si trattò di rapimento (per il Riesame, però, il bimbo così piccolo non era capace di esprimere un vero dissenso) e contestato la rapida nomina della zia come tutrice, arrivata pochi giorni dopo la tragedia e oggi ‘cancellata’.

Intanto, gli zii Aya e Or Nirko sono indagati perché avrebbero prelevato dalla casa dei genitori del bimbo telefoni e dispositivi informatici utili, secondo la nonna, per accedere a documenti (nella denuncia si parla pure del testamento) che servivano nel procedimento sulla tutela. Accuse «infondate», secondo i legali israeliani Avi Chimi e Shmuel Moran.

