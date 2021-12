Una cellula segreta delle forze speciali statunitensi, nel corso della lotta all’Isis in Siria, ha lanciato tra il 2014 e il 2019 decine di migliaia di bombe e missili eludendo illegalmente le procedure standard e facendo strage anche di civili.

Lo riporta il New York Times citando fonti militari e dei servizi di intelligence. Chiamata Talon Anvil, la cellula era composta da non più di 20 elementi e prendeva ordini non dai vertici del Pentagono ma da figure di più basso profilo all’interno della Delta Force.