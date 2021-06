Un vaccino contro il coronavirus. Senza siringa. L’ideale, insomma, per chi ha una paura matta degli aghi. Per chi, volendo essere precisi, soffre di belonefobia o, nello specifico, di aicmofobia. In Australia, è appena cominciata la prima fase della sperimentazione clinica di un nuovo preparato anti COVID-19. La particolarità, appunto, è che la somministrazione avviene tramite un dispositivo senza ago, ha annunciato l’Università di Sydney.