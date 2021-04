Quando la sera del 25 Maggio 2020, sui social media, le immagini della morte di George Floyd a Minneapolis diventarono virali, Trahern Crews, co-fondatore di Black Lives Matter in Minnesota, si trovava a casa. Non poteva credere ai suoi occhi. «Non mi sorprendeva il fatto in sé, ma che gli agenti operassero come se le persone attorno non fossero lì a testimoniare», dice Crews, mentre le immagini del processo all’agente di polizia Derek Chauvin, sotto il cui ginocchio George Floyd è morto, continuano a scorrere in televisione. Il verdetto del processo, iniziato lunedì, è uno dei più attesi della storia moderna del Paese ed è destinato a scuotere di nuovo l’opinione pubblica: «Per noi, è un referendum per capire quanta strada gli Stati Uniti abbiano fatto sul tema delle disuguaglianze razziali»....