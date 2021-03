Sebbene la mossa miri a salvare il settore turistico, rimane però in gran parte simbolica visto che oggi un solo volo è atterrato all’aeroporto internazionale di Keflavik - da Francoforte, con 150 passeggeri a bordo - rispetto alle decine che vi atterravano ogni giorno prima della pandemia.

L’Unione europea ha annunciato ieri i piani per un certificato di viaggio che dovrebbe essere in vigore entro l’estate. Ma l’Islanda, un membro non UE che appartiene all’area Schengen sulla libera circolazione, è evidentemente già un passo avanti.