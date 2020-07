La polizia della contea di Ventura, in California, ha diffuso un video girato dalle telecamere di sorveglianza in cui si vedono gli ultimi attimi di Naya Rivera da viva.

Il video riprende l’arrivo del Suv della 33.enne attrice di «Glee» nel parcheggio dell’imbarcadero poco prima di noleggiare una barca per una gita sul lago Piru con il figlio Josey.

Le autorità hanno perso le speranze di trovare Naya viva e temono che la donna sia annegata: il lago Piru è noto per le forti correnti e i fondali pieni di detriti che rendono le sue acque pericolose anche per i nuotatori più esperti.

Naya è scomparsa mercoledì. Dopo aver esordito a soli quattro anni nella sitcom «Royal Family», era diventata famosa per aver recitato per sei stagioni nel ruolo di Santana Lopez, una delle cheerleader della McKinley High School al centro di «Glee», il musical fenomeno televisivo andato in onda sull’emittente Fox dal 2009 al 2015.