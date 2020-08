Spari fuori dalla Casa Bianca, Trump portato via dalla sala stampa

stati uniti

Il presidente, avvisato dai servizi segreti, ha sospeso l’incontro con i giornalisti per essere scortato in un luogo sicuro - Una persona sarebbe stata colpita dagli agenti - Trump: «Ora situazione sotto controllo. La sparatoria potrebbe non essere legata a me» - IL VIDEO