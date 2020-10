La gravità delle conseguenze è spesso dovuto al fatto che i sintomi non vengono riconosciuti e che si reagisce nel modo sbagliato, si legge in un comunicato odierno della fondazione. Secondo un sondaggio effettuato per l’occasione, il 35% degli intervistati non è in grado di citare nemmeno uno dei tre principali sintomi dell’ictus e il 33% non conosce il numero 144 da chiamare in caso di emergenza.