La più grande alleanza della storia per combattere il più grande nemico dell’umanità. L’Onu e l’Oms hanno chiamato a raccolta leader di tutto il mondo, organizzazioni internazionali e settore privato per un’iniziativa «storica» mirata a sviluppare, produrre e, soprattutto, distribuire un vaccino contro il coronavirus.

«È una minaccia comune che può essere sconfitta soltanto con un approccio comune», sono state le parole del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il suo mantra da mesi. «Nessuno è salvo se non lo sono tutti», ha ribadito il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. La solidarietà è l’unico strumento per uscire dal tunnel del coronavirus che ha ucciso oltre 190.000 persone, è stato il messaggio di tutti i capi di Stato e di governo intervenuti. «L’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini», ha detto il premier Giuseppe Conte che ha voluto dedicare questo progetto a chi a causa del virus ha perso la vita e «ai nostri eroi, dottori e medici. Il loro sforzo non sarà vano».