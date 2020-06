Una corda da impiccato che ricorda i linciaggi del Ku Klux Klan è stata trovata nel garage del circuito Nascar di Talladega, in Alabama, assegnato all’unico pilota afroamericano del campionato, Bubba Wallace. Gli organizzatori della corsa, molto popolare nel sud degli Stati Uniti, hanno sporto denuncia per «crimine d’odio».

«Siamo furiosi e oltraggiati e non possiamo esprimere con abbastanza forza quanto prendiamo seriamente questo gesto di odio. Abbiamo aperto un’indagine immediata e faremo tutto il possibile per identificare i responsabili ed espellerli dal nostro entourage», ha dichiarato Nascar in un comunicato stampa. «Non c’è spazio per il razzismo all’interno di Nascar», si legge ancora nella nota.