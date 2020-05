La Cina si avvia a lanciare un ‘green channel’, una corsia preferenziale per i voli charter da 8 Paesi, tra cui la Svizzera. Il Global Times, in base a documenti della Civil aviation administration of China (Caac), l’agenzia che regola il trasporto aereo civile, cita anche nella lista Italia, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Francia, Germania e Regno Unito.

La mossa è un primo passo per sbloccare i collegamenti internazionali dopo la stretta decisa a marzo per contenere la pandemia della Covid-19 e i contagi di ritorno.

La mossa metterà fine alla politica del «5-1» lanciata a marzo, secondo cui ogni compagnia aerea era autorizzata a coprire la tratta verso un unico Paese, da una città cinese a una straniera, per non più di un volo settimanale al fine di limitare e controllare il possibile impatto dei contagi di ritorno.

Allo stato attuale, Paesi come Germania e Corea del Sud hanno fatto sostanziali progressi nelle applicazioni per l’ingresso agevolato collegato soprattutto ai voli business. Anche le organizzazioni imprenditoriali del Giappone hanno sollecitato l’avvio del canale dedicato di accesso in Cina in modo che le compagnie aeree nipponiche possano riprendere la loro piena operatività.