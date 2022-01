Martedì 4 gennaio in Italia il presidente della Camera Roberto Fico dovrebbe annunciare la data del voto per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Vi sono numerose personalità che potrebbero ambire alla prestigiosa carica ma per ora circolano soprattutto i nomi di Berlusconi e Draghi. Abbiamo sentito le valutazioni del politologo Luigi Pandolfi.

Come valuta la possibile discesa in campo di Draghi per la successione a Mattarella?«Il nome di Draghi era spuntato ancora prima che si aprisse la corsa alla sucessione di Mattarella. La stessa chiamata dell’ex presidente della Banca centrale europea a Palazzo Chigi (sede del Governo italiano) aveva probabilmente una condizione, quella di passare poi da Palazzo Chigi al Palazzo del Quirinale. Solo che tale passaggio pone dei problemi costituzionali,...