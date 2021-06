Il primo ministro britannico Boris Johnson ha introdotto la giornata con un messaggio rilanciato anche via Twitter in cui ha salutato come «un momento storico» l’annunciata dichiarazione sulla cooperazione contro la pandemia al G7 di Carbis Bay . «Con questo accordo, le maggiori democrazie del mondo intendono impegnarsi a impedire che una pandemia mondiale si verifichi di nuovo e che non si ripetano mai più le devastazioni causate dal Covid-19», ha ribadito.