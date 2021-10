È durata poche ore, la guerra di parole scatenata ieri dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki con un’intervista al Financial Times. Ma ha scosso con violenza le fondamenta dell’Unione Europea.

Il cattolicissimo premier di Varsavia si è dimenticato, in un colpo solo, della virtù della prudenza e dell’insegnamento delle sacre Scritture: in particolare, di quanto afferma il Libro del Siracide (28, 17-18): «Un colpo di frusta produce lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa. Molti sono caduti a fil di spada, ma non quanti sono periti per colpa della lingua».

Così, Morawiecki ha accusato Bruxelles di voler innescare la «Terza guerra mondiale» sul tema del rispetto dello Stato di diritto e ha annunciato una strenua resistenza, «con tutte le armi a nostra disposizione. Se qualcuno ci attaccherà in modo assolutamente ingiusto - ha detto - ci difenderemo in ogni maniera possibile». Quello dell’UE, ha sentenziato, è un «diktat. Se la situazione peggiorerà, dovremo pensare alla nostra strategia».

La reazione di Bruxelles è stata durissima. Nemmeno la Germania, che sin qui aveva mantenuto con Angela Merkel una posizione conciliante, ha potuto frenare l’indignazione per la metafora bellica usata dal premier polacco.

«L’Unione europea è un progetto che ha contribuito con grande successo a stabilire una pace duratura. Non c’è posto per la retorica di guerra nelle relazioni tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e le istituzioni», ha scandito il portavoce della Commissione, Eric Mamer.

Varsavia è stata quindi costretta a una rapida e in qualche modo umiliante marcia indietro. Piotr Müller, portavoce del primo ministro polacco, ha convocato la stampa per spiegare come le espressioni utilizzate da Morawiecki fossero «un’iperbole, una figura retorica che viene utilizzata in varie situazioni e che non va presa alla lettera».

Scuse accettate. Ma con riserva. Bruxelles non ha tuttora approvato il recovery plan da 60 miliardi presentato dal Governo di Varsavia, e le risorse del budget europeo per la Polonia - oltre 100 miliardi di euro da qui al 2027 - rimangono subordinate al rispetto dello Stato di diritto. «Le regole sono chiarissime. Gli investimenti del piano di ripresa - ha ricordato ancora una volta Ursula von der Leyen - sono associati alle riforme, che devono seguire raccomandazioni specifiche per ogni Paese. Una di queste, per la Polonia, è il ripristino dell’indipendenza della magistratura».

Un processo politico

Al primo ministro polacco non è rimasto altro da fare che, da un lato, assorbire in silenzio la scudisciata del presidente del Partito popolare europeo e leader di Piattaforma civica (Platforma Obywatelska), Donald Tusk, il quale in un tweet ha commentato velenoso: «In politica la stupidità è causa delle più gravi disgrazie»; dall’altro lato, confermare l’intenzione della Polonia di porre rimedio al più presto allo strappo istituzionale: «Fortunatamente questo è un processo politico. E i processi politici possono essere fermati - ha detto Morawiecki - La proposta di legge per sciogliere la camera disciplinare è in fase di completamento. Siamo ormai in procinto di finalizzare i dettagli e di trovare una maggioranza. Credo che, al massimo entro la fine dell’anno, presenteremo il nostro progetto. L’importante è che nessuno ci punti una pistola alla testa».

Com’è noto, la Commissione di Bruxelles ha minacciato la Polonia di sanzioni dopo che la Corte suprema del Paese ha affermato la supremazia del diritto interno su quello comunitario. La sentenza della Corte ha fatto seguito a un cambiamento del sistema giudiziario voluto dal partito di Morawiecki, Legge e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS); un cambiamento che ha di fatto cancellato l’indipendenza della magistratura.

Lo scontro si è fatto durissimo la settimana scorsa durante la plenaria del Parlamento europeo, con il premier polacco bombardato di critiche e costretto a un’imbarazzata autodifesa.

Tensioni a destra

Il ministro francese per l’Europa, Clément Beaune, dopo la sentenza della Corte Suprema di Varsavia ha parlato del rischio di «un’uscita di fatto» della Polonia dall’Unione. Un’eventualità che sta spaventando sia l’opinione pubblica polacca sia lo stesso Governo Morawiecki. La «Polexit» appare improbabile, ma il fatto stesso che se ne parli accende i fuochi della polemica.

La leadership del PiS, ben sapendo come oltre l’80% dei cittadini sia contraria all’uscita dall’Europa politica, ha ripetutamente parlato di «notizia falsa» e di «grezza bugia». Tuttavia, come ha scritto ancora ieri il Financial Times, nella destra polacca molti vedono i valori liberali dell’UE come una minaccia alle tradizioni sociali conservatrici della Polonia, e gli scontri con Bruxelles hanno contribuito a piantare i semi di un confronto sulla posizione del Paese in seno all’Unione.

«Per ora - dice Pawel Lisicki, direttore della rivista Do Rzeczy (Il Punto) - il dibattito è più giornalistico che politico. Ma se la Commissione negasse davvero i soldi del Recovery Fund alla Polonia, l’idea di uscire dall’UE potrebbe diventare qualcosa di concreto». In realtà, c’è chi a Varsavia soffia sul fuoco dell’euroscetticismo. Polonia solidale (Solidarna Polska), partner di governo del PiS, ha assunto negli ultimi mesi una posizione ambigua. All’inizio di quest’anno, il leader del partito ed ex ministro della Difesa, Zbigniew Ziobro, ha affermato che la Polonia non deve rimanere nell’UE «a tutti i costi». Altri deputati hanno apertamente messo in dubbio i benefici finanziari dell’adesione all’UE, in particolare i costi della transizione verde, che sarà costosa per l’economia polacca affamata di carbone. «Oggi la Polonia deve considerare lo scenario britannico - ha dichiarato al Financial Times Janusz Kowalski, uno dei parlamentari di Polonia solidale - Non è possibile escludere «Polexit» in questo decennio, soprattutto se la Polonia smette di essere in grado di realizzare i propri interessi all’interno dell’UE».

Diecimila soldati al confine bielorusso

Sono ormai 10 mila i soldati polacchi che, al confine con la Bielorussia, pattugliano il territorio per frenare la temuta ondata migratoria proveniente dal corridoio asiatico.

È stato lo stesso ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak, a comunicare ieri con un tweet il massiccio schieramento di forze. «Stiamo aumentando di 2.500 unità il numero di uomini che coadiuvano le guardie di frontiera - ha scritto Blaszczak - Presto, circa 10 mila soldati della 12.esima, 16.esima e 18.esima divisione veglieranno sulla sicurezza del confine».

Centinaia di persone provenienti da Paesi in guerra - Iraq e Afghanistan, in particolare - tentano in realtà da molti giorni di attraversare il confine dell’Unione Europea, ma si scontrano con l’Esercito polacco (accusato peraltro da alcune ONG di trattare i migranti in modo disumano).

Gli incidenti sono continui. «Domenica scorsa, due soldati sono stati ricoverati in ospedale, uno di loro è stato colpito al viso con una pietra, l’altro con un ramo», ha detto ieri in conferenza stampa la portavoce delle guardie di frontiera, Anna Michalska, la quale ha pure mostrato ai giornalisti un video in cui si vedevano decine di persone impegnate a tirare con rami e bastoni il recinto di filo spinato al confine. «Alcuni di loro erano soldati bielorussi in abiti civili - ha aggiunto Michalska - e stavano tagliando la recinzione con le cesoie» (accusa subito smentita dalle autorità di Minsk).

La sproporzione di forze e di mezzi è del tutto evidente ma, almeno secondo le autorità polacche, assolutamente necessaria. Sia Varsavia sia la Commissione UE affermano infatti che il flusso di migranti è orchestrato dalla Bielorussia nel tentativo di esercitare pressioni sull’Unione per le sanzioni imposte a Minsk in seguito alle elezioni farsa dello scorso anno.

Secondo Frontex, l’agenzia europea cui è affidato il funzionamento del sistema di controllo e gestione delle frontiere esterne dell’Unione, nei primi nove mesi dell’anno sono state almeno 1.380 le persone che hanno attraversato illegalmente il confine con la Bielorussia: la maggior parte di loro proveniva da Iraq, Afghanistan e Russia. Anche Lettonia e Lituania hanno rafforzato le misure di protezione dei propri confini con la Bielorussia. La Lituania, in particolare, ha registrato nel 2021 almeno 4.170 ingressi illegali di migranti, la maggior parte dei quali sembra comunque essere diretta in Germania.

Una notizia, quest’ultima, confermata indirettamente dallo stesso ministro dell’Interno di Bonn, Horst Seehofer, secondo il quale sono entrati in Germania non meno di 5.700 migranti illegali provenienti dalla Bielorussia.

«Centinaia di ufficiali e agenti di polizia sono in servizio giorno e notte per sorvegliare il confine tra Germania e Polonia a causa dell’afflusso di migranti in arrivo dalla Bielorussia - ha detto domenica Seehofer in un’intervista rilasciata alla Bild am Sonntag - se necessario, sono pronto a rafforzare ulteriormente questo dispositivo. Sono convinto, nello spirito dell’idea europea, che dobbiamo sapere chi viene da noi. È legittimo proteggere la frontiera esterna in modo tale da impedire l’attraversamento inosservato dei confini dell’Unione», ha aggiunto l’ex presidente della Baviera.

©CdT.ch - Riproduzione riservata