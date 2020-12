La sostanza stupefacente era nascosta nelle strutture dei pallet di legno usati come piattaforme per fusti di olio commestibile e stivate a bordo di una nave che era partita dall’Ecuador, era transitata per la Colombia ed era diretta in Libia.

«Questo è stato un sequestro record, tanto per il valore quanto per la quantità intercettata in un singolo container», ha sottolineato in un comunicato l’agenzia doganale, specificando che «in tutto il 2019 è stato intercettato un totale di 750 chilogrammi di cocaina, per un valore di 84,5 milioni di euro, in 16 diverse operazioni». La vicenda è stata riferita in Parlamento dal ministro delle finanze, Clyde Caruana.