Negli ultimi due decenni il numero complessivo di persone con diagnosi di tumore è quasi raddoppiato, passando da 10 milioni nel 2000 a 19,3 milioni nel 2020. Oggi, una persona su 5 nel mondo svilupperà il cancro durante la propria vita e il numero aumenterà nei prossimi anni, arrivando a essere quasi il 50% più alto nel 2040 rispetto al 2020.

A sottolinearlo nel World Cancer Day è l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che mette anche in luce come una diagnosi tardiva e la mancanza di accesso alle cure sia stato aggravato dalla pandemia COVID-19.

I cambiamenti nello stile di vita, come alimentazione scorretta, attività fisica insufficiente, uso di tabacco e consumo dannoso di alcol, hanno contribuito all’aumento dei casi di tumore. Tuttavia, osserva l’OMS, una percentuale significativa può anche essere attribuita all’aumento della longevità.

Anche il numero di persone decedute per tumore è aumentato in due decenni, passando da 6,2 milioni nel 2000 a 10 milioni nel 2020, tanto che oggi oltre 1 decesso su 6 è dovuto al cancro.

Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) a dicembre 2020, con circa 2,3 milioni di nuovi casi in un anno il tumore al seno ha ormai superato quello ai polmoni come la neoplasia più diagnosticata al mondo.

La pandemia COVID-19, sottolinea ancora l’OMS, «ha esacerbato i problemi della diagnosi in fase avanzata e la mancanza di accesso alle terapie. Questi si verificano ovunque, ma in particolare nei paesi a reddito medio e basso».

Un sondaggio condotto nel 2020 ha indicato che il trattamento per il cancro era stato interrotto in oltre il 40% dei paesi durante la pandemia. Tra gli obiettivi dell'OMS vi è l'adozione della strategia globale per l'eliminazione del cancro cervicale, che prevede, entro il 2030, il 90% delle ragazze vaccinate con il vaccino HPV, il 70% delle donne sottoposte a screening e il 90% delle pazienti con cancro cervicale in trattamento.

Un sondaggio condotto nel 2020 ha indicato che il trattamento per il cancro era stato interrotto in oltre il 40% dei paesi durante la pandemia. Tra gli obiettivi dell’OMS vi è l’adozione della strategia globale per l’eliminazione del cancro cervicale, che prevede, entro il 2030, il 90% delle ragazze vaccinate con il vaccino HPV, il 70% delle donne sottoposte a screening e il 90% delle pazienti con cancro cervicale in trattamento.

