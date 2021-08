«Una persona su tre» in Afghanistan è in una situazione di insicurezza alimentare, a causa degli effetti combinati della guerra nel paese e delle conseguenze del riscaldamento globale. L’allarme è stato lanciato dalla rappresentante del Programma alimentare mondiale (Pam), Mary-Ellen McGroarty.

Al di là del conflitto, il popolo afghano era già alle prese con una grave crisi alimentare e il 2021 era già destinato a essere «un anno estremamente difficile» in questo senso, ha detto McGroarty in un’intervista al telefono da Kabul. Oltre alle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19, «il paese è alle prese con la seconda più grave siccità in tre anni. Le persone si sono appena riprese dalla siccità del 2017-2018», ha affermato.