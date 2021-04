Una persona su tre torna in ospedale dopo le dimissioni

Una persona su tre dimessa dopo un ricovero per Covid-19 torna in ospedale nell’arco dei successivi 4-5 mesi per problemi non solo legati all’apparato respiratorio, ma a diversi organi. E una su dieci muore dopo le dimissioni. E’ quanto evidenzia uno studio condotto su pazienti ricoverati in Gran Bretagna e pubblicato sul British Medical Journal (Bmj).