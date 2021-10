In attesa di decidere se tagliare o meno i fondi del bilancio destinati alla Polonia per le violazioni dello Stato di diritto, l’Unione europea ha stabilito che Varsavia dovrà pagare un milione di euro al giorno fino a quando non si adeguerà alla sentenza della Corte di Giustizia, vale a dire fino a quando non abolirà la camera disciplinare per i giudici. Lo ha deciso proprio la Corte di Lussemburgo, sferrando un duro colpo all’indirizzo del governo guidato da Mateusz Morawiecki nella battaglia in corso tra le istituzioni UE e la Polonia. Il verdetto è stato subito respinto dall’esecutivo di Varsavia: «La via delle punizioni e dei ricatti non è quella giusta». Nonostante gli appelli al dialogo arrivati la scorsa settimana dal Consiglio europeo e in modo particolare da Angela Merkel, il clima...