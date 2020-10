Sulla sua pagina Facebook ha postato il seguente messaggio: «Per piacere, date la colpa della mia morte alla Federazione Russa». Slavina, come riportano diversi media russi tra cui The Insider, ieri era stata oggetto di una perquisizione da parte della polizia in cui erano stati confiscati i computer e i cellulari di tutta la famiglia (marito e figlia compresi). «Siamo stati lasciati senza mezzi di comunicazione», ha detto.