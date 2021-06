La Corte Suprema deli Stati Uniti rifiuta di mettere in dubbio i diritti degli studenti transgender di usare a scuola i bagni che corrispondono alla loro identità di genere. I saggi hanno respinto l’appello di una scuola della Virginia contro Gavin Grimm, al quale nel 2014 era stato vietato di continuare a usare i bagni dei maschi.

Grimm, nato biologicamente donna, ha usato nel 2014 quando era al liceo i bagni dei maschi per alcune settimane fino a che la scuola non lo ha vietato per «tutelare la privacy di tutti gli studenti». Una mossa che ha scatenato una battaglia legale, conclusasi oggi con la decisione della Corte Suprema.