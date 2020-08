Potrebbe essere l’inaugurazione di una statua dedicata a lady Diana l’occasione per una prova di riconciliazione fra i principi William e Harry, da mesi ai ferri corti secondo le testimonianze unanimi di media e biografi vari.

Il monumento, ideato su impulso d’entrambi i fratelli 3 anni fa, all’epoca del ventennale dello schianto che il 31 agosto ‘97 costò la vita a Parigi alla loro indimenticata madre, sarà innalzato nei giardini londinesi di Kensington Palace il primo luglio 2021 - giorno in cui ‘la principessa del popolo’ avrebbe compiuto 60 anni -, come annuncia oggi una nota di palazzo.

E poiché si tratta di un’opera commissionata insieme dal duca di Cambridge (secondo in linea di successione al trono della regina Elisabetta dopo il padre Carlo) e dal duca di Sussex, si ritiene che i due non potranno mancare all’evento: magari in compagnia delle rispettive consorti, Kate Middleton e Meghan Markle.