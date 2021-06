Come in un film. Sequestra un’ambulanza per soccorrere una parente. Ma poi viene identificato grazie alle immagini della videosorveglianza e viene bloccato. È accaduto a Napoli. Ma altro che film. La trama è quella di una storia assurda ma reale successa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Una sua familiare sta male e invece di chiamare il 118 si è recato nella sede della Croce Rossa e ha costretto i dipendenti a farsi consegnare un’ambulanza.

Della vicenda riferisce anche la pagina Facebook di «Nessuno Tocchi Ippocrate», organizzazione che si occupa di denunciare le aggressione al personale sanitario. Secondo la loro ricostruzione alcune persone sarebbero entrate all’interno dell’autoparco 118 della Croce Rossa Italiana a San Giovanni a Teduccio per sollecitare una richiesta di intervento a via Marina per crisi epilettica (codice rosso): «alla risposta del capoturno che li non c’era personale sanitario bensì solo mezzi... gli energumeni hanno letteralmente rubato una ambulanza attuando un soccorso fai da te. I ladri di ambulanza una volta giunti sul luogo del malore hanno scoperto che c’erano ben 2 ambulanze sul posto, inviate dalla centrale operativa, a soccorrere il paziente in crisi epilettica. Compresa l’inutilità nonché la pericolosità del gesto, i criminali hanno abbandonato l’ambulanza nei pressi di via Marina. A quanto risulta sono stati identificati dalle forze dell’ordine e denunciati».