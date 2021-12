Una terza donna accusa Chris Noth, il Mr. Big di Sex and the City, di molestie sessuali. Secondo quanto riporta il Daily Beast, l’incidente è avvenuto nel 2010: allora la donna aveva 18 anni e oltre a cercare di muovere i primi passi nel mondo del cinema lavorava al ristorante Da Marino sulla 49ma strada a New York, vicino Times Square.