«Non siamo con il cronometro in mano ma vogliamo piuttosto raggiungere gli obiettivi dell’operazione». Lo ha detto, citato dai media, il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una riunione con gli ambasciatori stranieri.

«Precedenti operazioni - ha aggiunto - sono durate un periodo prolungato. Per questo non è ancora possibile stabilire la durata di questa operazione».

«Criticare Israele per le sue attività è assurdo. È un danno alle altre democrazie che combattano in circostanze analoghe», ha proseguito Netanyahu agli ambasciatori esteri. «È il record dell’ipocrisia e dell’idiozia. Tutto ciò - ha concluso - non fa che incoraggiare i terroristi».