Una trentina di auto hanno preso fuoco nella notte tra martedì e mercoledì a Vaulx-en-Velin, nella periferia di Lyon, in Francia. Stando ai media che riportano le informazioni diffuse dalla polizia, l’incendio è inizialmente partito da quattro veicoli, verso la una del mattino. Poi le fiamme si sono propagate a altre 27 vetture. Ignoti per ora i motivi dell’incendio. La polizia precisa che non si sono riscontrate particolari tensioni nella notte nel quartiere.